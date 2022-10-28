Центробанк предупредил об усилении последствия санкций

Центробанк предупредил об усилении последствий санкций в ближайшие годы

Дальнейшее усиление санкций со стороны западных стран, введенных из-за военной спецоперации России на Украине, может привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, ослаблению российской экономики в ближайшие годы. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка по итогам заседания совета директоров в пятницу, 28 октября.

Негативное давление также может оказать фрагментация мировой экономики и финансовой системы, на которые давит украинский конфликт и последовавший вслед за ним энергетический кризис. Последствия для России ожидаются из-за ограничений поставок оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих.

Если проблемы будет испытывать мировая экономика, то ослабеет спрос на российский экспорт, что приведет к значительному падению доходов, в том числе от углеводородов, и, как следствие, к ослаблению рубля.

Внутри страны к проинфляционным факторам эксперты ЦБ отнесли частичную мобилизацию, объявленную президентом страны Владимиром Путиным. Изменение численности рабочей силы и структуры занятости может отразиться на предложении. Кроме того, в списке проинфляционных рисков высокие и незаякоренные инфляционные ожидания.

«За последний месяц произошли события, возникли риски, влияние которых на экономику и цены неоднозначно. По мере поступления данных о развитии экономики в этих условиях мы будем дополнительно уточнять наши оценки этих эффектов и их влияние на прогноз», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале регулятора.

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых, прервав продолжительный цикл смягчения денежно-кредитной политики. Инфляцию по итогам года в Банке России прогнозируют на уровне 12-13 процентов.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска призвал срочно снизить ключевую ставку до 5 процентов и ослабить рубль, объяснив, что без этого все инициативы по развитию российской экономики пойдут крахом. По его мнению, в противном случае терять будет уже нечего.