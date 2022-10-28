Центробанк России сохранил ключевую ставку

Центробанк заявил о решении сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых

По итогам заседания совета директоров Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента, таким образом завершив курс смягчения денежно-кредитной политики, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора. По итогам предыдущих шести заседаний этот параметр неизбежно снижался.

В ходе последнего заседания в сентябре говорилось, что из-за увеличения проинфляционных рисков текущий цикл может завершиться в октябре. В подтверждение верности расчетов аналитиков ЦБ в октябре начался рост стоимости товаров и услуг.

В нынешнем пресс-релизе указывается, что инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и выросли по сравнению с летом. В регуляторе не ожидают существенного повышения цен в ближайшие месяцы, связывая это обстоятельство с пониженным спросом. Тот, в свою очередь, возник по причине объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Однако позднее, предупреждают аналитики ЦБ, эффекты мобилизации станут проинфляционными, так как усилятся ограничения на стороне предложения. Инфляцию по итогам года в Банке России прогнозируют на уровне 12-13 процентов. На 21 октября она достигла 12,9 процента.

Ранее в пятницу, 28 октября, бизнесмен Олег Дерипаска призвал ЦБ срочно снизить ключевую ставку до 5 процентов, потому что со ставками по кредитам на нынешнем уровне все идеи с госинвестициями по импортозамещению, созданию альтернативных экспортных и импортных каналов, развитию логистики и переработки пойдут прахом. По его мнению, промедление грозит «букетом проблем» к концу 2023 года.