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16:02, 17 октября 2022Экономика

Центробанк объявил о возвращении инфляции

Зампред ЦБ Заботкин заявил о продолжении роста цен в октябре

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Несколько месяцев снижения цен в России закончились, после незначительной инфляции, зафиксированной по итогам сентября, стоимость товаров продолжит расти и в октябре. Об этом объявил зампред Центробанка Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».

«По месяцу темпы роста цен, по всей видимости, все-таки будут положительными», — подчеркнул он, не указав, в каком диапазоне ожидается рост цен.

По словам Заботкина, уровень инфляционного давления остается пока умеренным. В последнюю неделю повышение цен было умеренным по широкому кругу товаров.

В сентябре инфляция в России составила 0,05 процента. С 4 по 10 октября, по данным Росстата, цены выросли на 0,03 процента. Все лето на фоне снижающегося спроса в стране фиксировали дефляцию.

На последнем заседании совета директоров Банка России было принято решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до 7,5 процента годовых. В то же время в отличие от предыдущих заседаний в регуляторе отказались говорить о продолжении смягчения кредитной политики из-за роста инфляционного давления. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина констатировала, что дефляционный тренд теряет силу.

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Платон Щукин
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