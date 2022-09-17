Банк России в шестой раз подряд понизил ключевую ставку

Центробанк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 7,5 процента

Центробанк (ЦБ) России по итогам заседания совета директоров принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,5 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такое решение совпало с прогнозом большинства экспертов, которые оценивали как продолжающуюся дефляцию, так и завышенный курс национальной валюты, который негативно сказывается на наполнении бюджета.

Аналитики объясняли высокую вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики тем, что инфляция в стране быстро замедлилась, а поддержка российской экономики в сложных условиях все еще необходима.

Пояснение Центробанка

Как объяснил регулятор, на снижение темпа роста цен оказывают влияние как разовые факторы, так и сдержанный потребительский спрос. И хотя динамика деловой активности складывается лучше прогнозов, внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.

Банк России также указал, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься на основании фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно целевого уровня, процесса структурной перестройки экономики, рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков.

Снижение ставки продолжается с апреля, после более чем двукратного повышения в начале марта. Тогда решение было принято с целью не допустить обвального падения курса рубля, однако позднее в связи с жестким ограничением импорта, возникшим из-за западных санкций, национальная валюта начала неконтролируемо укрепляться. В последний раз Центробанк резко снизил ключевую процентную ставку в России 22 июля. Показатель изменился на 1,5 процентного пункта, до 8 процентов годовых.

Прогнозы

Говоря о возможности дальнейшего снижения ставки, глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала, что пространство для подобных действий сузилось. Она уточнила, что в настоящее время денежно-кредитная политика является нейтральной. При этом Набиуллина отказалась давать тайные сигналы относительно российской экономики, используя для этого броши во время своих выступлений.

Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу, а проинфляционные риски нарастают Эльвира Набиуллина Глава Центробанка

К концу года Центробанк ожидает итоговую инфляцию в диапазоне 11-13 процентов. В 2023-м при сохранности денежно-кредитной политики она должна опуститься до 5-7 процентов, чтобы вернуться к 4 процентам в 2024 году.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 13,4 процента. По новой оценке, в 2024 году инфляция составит 4,2 процента, в 2025 году — 4 процента. Кроме того, в обсуждаемой на данный момент редакции прогноза предполагается, что дефляция закончится до конца года.

В августе Центробанк прогнозировал возврат экономики России к потенциальному росту в 2025 году. По итогам текущего года падение ВВП России составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, следует из оценок регулятора, изложенных в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года.

Речь идет о показателях, соответствующих базовому сценарию Банка России. Регулятор полагает, что в четвертом квартале следующего года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента. Восстановительный рост продолжится в 2024 году, срок возвращения к потенциальным темпам увеличения ВВП — 2025 год.