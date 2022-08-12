ЦБ оценил сроки падения и роста российского ВВП

ЦБ спрогнозировал возврат экономики России к потенциальному росту в 2025 году

По итогам текущего года падение ВВП России составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, следует из оценок Центрального банка, изложенных в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на ближайшие три года.

Речь идет о показателях, соответствующих базовому сценарию Банка России. Регулятор полагает, что в четвертом квартале следующего года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента. Восстановительный рост продолжится в 2024 году, срок возвращения к потенциальным темпам увеличения ВВП — 2025 год.

Регулятор также представил прогнозы по поводу экспорта: в нынешнем году он сократится вплоть до 17 процентов. Снижение продолжится и следующем году под влиянием санкций. Околонулевая динамика ожидается в 2024 году, рост возможен в 2025-м, но будет небольшим.

Снижение импорта в нынешнем году прогнозируется почти на треть, в диапазоне от 27,5 до 31,5 процента. В 2023-м сокращение к новому уровню будет более умеренным — возможен даже незначительный прирост в пределах нескольких процентов. В 2024 году прирост ускорится до 2,5-4,5 процента. Темпы, соответствующие потенциальному росту экономики, ожидаются в 2025 году.

Сходные прогнозы относительно ВВП регулятор уже представлял в начале августа. Тогда специалисты отмечали, что в будущем Россию ожидает «более растянутый», но менее глубокий спад экономики, чем предполагалось ранее.

По данным Министерства экономического развития, в июне 2022 года ВВП России снизился на 4,9 процента в годовом сравнении, за полгода — на 4 процента. Сокращение показателя власти фиксируют на фоне санкций зарубежных государств, ставших ответом на военную спецоперацию Москвы на Украине.

