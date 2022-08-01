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ЦБ предсказал России «более растянутый» спад экономики

Центробанк предсказал России более растянутый, но менее глубокий спад экономики

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В будущем Россию ожидает «более растянутый», но менее глубокий спад экономики, следует из оценок Центрального банка, представленных в ежеквартальном Докладе о денежно-кредитной политике.

В 2022 году спад ВВП страны будет фиксироваться в диапазоне шести-четырех процентов, предсказывают специалисты Банка России. Отдельно представлен прогноз по четвертому кварталу года — от минус 12 процентов до минус 8,5.

«Если говорить про текущий год, то спад ВВП прогнозируется меньше во многом из-за более умеренного сокращения экспорта. Это в первую очередь связано с перераспределением объемов нефтяного экспорта на новые рынки», — приводятся в докладе оценки главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В 2023-м на уровне всего года снижение составит от четырех до одного процента, тогда как в последнем квартале будущего года ожидается небольшой рост относительно низкой базы аналогичного периода в 2022-м. В 2024 году, полагает Центральный банк, экономика по итогам года вырастет в пределах 1,5-2,5 процента, в четвертом квартале — на 1-2 процента.

В регуляторе полагают, что в целом перестройка экономики будет заметна по переменам на рынке труда. Так, некоторые компании, ориентированные на экспорт или производство для локализованных в России предприятий, стали переживать проблемы со сбытом. Из-за нарушения производственных цепочек их продукция стала невостребованной — по мере трансформации экономики из этих отраслей можно ожидать отток рабочей силы.

По данным Министерства экономического развития, в июне 2022 года ВВП России снизился на 4,9 процента в годовом сравнении, за полгода — на 4 процента. Сокращение показателя фиксируется на фоне санкций зарубежных государств, ставших ответом на военную спецоперацию Москвы на Украине.

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Платон Щукин
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