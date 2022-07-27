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Минэкономразвития сообщило о снижении ВВП России в июне

Минэкономразвития сообщило о снижении ВВП России на 4,9% в июне и на 4% за полгода

Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

ВВП России в июне 2022 года снизился на 4,9 процента в годовом сравнении, за полгода — на 4 процента. Об этом говорится в обзоре министерства экономического развития «О текущей ситуации в российской экономике».

«По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9 процентов год к году, в целом за второй квартал 2022 года — на 4 процента в годовом выражении», — сообщает ведомство. В министерстве отмечают, что в июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности. В сельском хозяйстве в июне также продолжился рост выпуска.

«В июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта. Падение пассажирооборота в годовом выражении второй месяц подряд сохраняется на уровне около минус пяти процентов. В строительстве рост в июне остановился (в мае: плюс 3,6 процента к маю прошлого года)», — говорится в документе. Уровень безработицы второй месяц подряд держится на исторических минимумах (3,9 процента от рабочей силы).

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По данным Минэкономразвития, в отраслях обрабатывающей промышленности ситуация складывается неравномерно — фармацевтика и производство строительных материалов выросли на 16,5 и 2,3 процента соответственно. Добыча полезных ископаемых в июне возросла, в основном благодаря восстановлению объемов добычи нефти (плюс 2,7 после минус 2,4 процента в мае). Одновременно улучшились показатели нефтепереработки.

В мае 2022 года снижение ВВП России ускорилось до показателя 4,3 процента. С января по март министерство фиксировало рост ВВП.

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Юлия Мискевич
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