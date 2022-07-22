Потребительская уверенность в России рекордно упала

ВШЭ: потребительская уверенность россиян упала до минимума с 2015 года

Во втором квартале 2022 года россияне стали менее оптимистично оценивать состояние экономики. Индекс потребительской уверенности граждан (ИПУ) снизился до значения в минус 31 процент, пишут «Известия» со ссылкой на аналитическое исследования НИУ ВШЭ. Такой уровень стал минимальным с кризисного 2015 года, когда показатель упал до минус 32 процентов.

Тенденцию снижения объяснил один из авторов исследования, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Эксперт рассказал, что причиной могли стать шоковая реакция населения на происходящие изменения и прогнозируемое регуляторами падение экономики на 7-10 процентов.

По его мнению, потребление сокращается, поскольку люди ожидают снижения доходов. В связи с этим замедляется рост ВВП страны. Остапкович отметил, что экономика России на 45-50 процентов основана на тратах населения.

Также во втором квартале этого года сократились другие индексы — к примеру, показатель благоприятности условий для совершения крупных покупок снизился на 14 процентных пунктов, до 46 процентов. Кроме того, на шесть процентных пунктов стал ниже индекс благоприятности условий для сбережений. Однако такой показатель (44 процента) все же выше, чем в кризисные 2009 и 2015 годы, а также во втором квартале 2020 года, во время локдауна из-за пандемии коронавируса.

В Минэкономразвития изданию подтвердили, что потребительский спрос остается слабым и в реальном выражении все еще находится на уровне ниже значений января-февраля.

«Сохраняется дефляционный тренд. В июне цены снизились на 0,35 процента месяц к месяцу. В июле тренд дефляции был продолжен. Потребительские кредиты (без ипотеки) не растут. По компаниям и ипотеке — основной прирост за счет льготных кредитных программ. Одновременно растут депозиты: в условиях высоких реальных ставок население и бизнес тратят деньги неохотно, предпочитают их сберегать», — отметили в ведомстве.

Между тем среди россиян увеличилось доверие к рублю. По сравнению с минувшим январем вдвое больше граждан стали называть его лучшей валютой для хранения сбережений.