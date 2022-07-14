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Россияне стали считать рубль лучшей валютой для сбережений

РБК: вдвое больше россиян стали считать рубль лучшей валютой для сбережений

Фото: Shutterstock

Среди россиян увеличилось доверие к рублю: по сравнению с минувшим январем вдвое больше граждан стали называть его лучшей валютой для хранения сбережений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного Superjob.

Большинство (43 процента) респондентов ответили, что отечественная валюта лучше всего подходит для хранения средств. То же о долларах и евро сказали 12 и 5 процентов респондентов соответственно. При этом, в январе этого года 23 процента россиян называли доллар лучшей валютой для хранения денег, а евро — 15 процентов. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Курс доллара от TradingView

В начале июля французская газета Le Figaro писала, что российский рубль можно назвать самой успешной валютой в мире, так как с начала года он смог укрепиться на 45-50 процентов по отношению к евро и доллару. Агентство Bloomberg также называло рубль лучшей мировой валютой 2022 года из-за роста к доллару.

На торгах 12 июля, курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись впервые за 20 лет. Обе валюты стоили примерно по 59,3 рубля. Позже доллар и евро сравнялись на форексе. Комментируя сообщения о паритете курсов доллара и евро, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал ослабление европейской валюты последствием антироссийских санкций, а также посоветовал россиянам хранить деньги в рублях.

При этом в Кремле указали, что излишнее усиление рубля является темой особого внимания кабинета министров и Центробанка. Минфин уже предлагал ряд механизмов, которые бы позволили стабилизировать курс национальной валюты — в том числе интервенции с использованием доходов бюджета. По мнению министра финансов Антона Силуанова, в России необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования. Изменение курса рубля стоит бюджету России около 130 миллиардов рублей доходов за каждый рубль к доллару, рассказал он.

Мировая история санкций
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Платон Щукин
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