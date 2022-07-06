Российский рубль назвали самой успешной валютой в мире

Le Figaro сообщила, что российский рубль стал самой успешной валютой в мире

Российский рубль можно назвать самой успешной валютой в мире, так как с начала года он смог укрепиться на 45-50 процентов по отношению к евро и американскому доллару. К таким выводам пришли авторы материала Le Figaro.

В статье сообщается, что российская валюта стала «островком процветания в океане финансовой нестабильности». По мнению авторов материала, к успеху рубля причастна в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее «очень уважают коллеги и на Западе, и в Азии» за принятие оперативных мер и преодоление кризиса 2014 года, уточнили в издании. В этот раз глава ЦБ также действовала профессионально — повысила ключевую ставку и ввела меры в отношении обмена валют.

Le Figaro отметило, что сейчас Россия и Европа переживают «экономическую войну». При этом укрепившийся рубль дает Москве выйти вперед, тогда как западные страны «находятся в западне». Авторы материала объяснили, что снижение стоимости евро на 1 процент делает импорт дороже на 0,3 процента в год — это, в свою очередь, отображается на индексе потребительских цен.

В мае агентство Bloomberg также посчитало российский рубль лучшей мировой валютой в 2022 году. Укрепление валюты произошло после мер, принятых российским правительством на фоне западных санкций, сказали тогда аналитики.

После начала спецоперации на Украине российская валюта начала падать из-за введения санкций со стороны Запада. В частности, многие страны объявили о заморозке российских активов и стали заявлять об отказе от энергоносителей из России. При этом вскоре начался постепенный рост валюты по отношению к американскому доллару и евро. Правительство приняло меры, в том числе в марте президент России анонсировал новый порядок оплаты газа европейскими потребителями.