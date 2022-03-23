Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях

Президент России Путин поручил перевести оплату поставляемого природного газа в рубли

Принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Об этом объявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил Путин в ходе совещания с правительством.

В связи с этим президент России поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Путин уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.

На фоне заявления Путина стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опустилась ниже 100 рублей.