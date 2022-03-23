Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях

Президент России Путин поручил перевести оплату поставляемого природного газа в рубли

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Об этом объявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил Путин в ходе совещания с правительством.

В связи с этим президент России поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Путин уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.

На фоне заявления Путина стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опустилась ниже 100 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях
Кремль подтвердил увольнение Чубайса
Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
ЕК предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ
В Кремле раскрыли тему прошедших переговоров Путина и Шольца
В Белоруссии решили пересмотреть концепцию нацбезопасности
Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев
Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Названа причина массовой драки приезжих в Новой Москве
ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Красноярском крае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.