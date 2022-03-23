Курс рубля вырос после слов Путина о расчетах за газ

Курс доллара опустился ниже 100 рублей на торгах 23 марта

Курс рубля вырос по отношению к доллару в ходе торгов на Мосбирже 23 марта, свидетельствуют данные торгов. Стоимость доллара опустилась ниже 100 рублей после слов президента Владимира Путина о расчетах за газ в рублях.

К моменту публикации новости доллар теряет около 2 процентов. На минимуме курс доходил до 95 рублей, однако затем вновь поднялся выше отметки в 100 рублей.

О решении в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли Путин объявил на совещании с правительством.

По словам главы государства, Москва не будет принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил Путин.