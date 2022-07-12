Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курсы доллара и евро сравнялись

Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись, свидетельствуют данные площадки. Они оба стоят примерно по 59,3 рубля.

На момент написания новости доллар стоил 59,02 рубля (плюс 0,20 процента), курс евро составил 59,07 рубля (минус 5,09 процента). Такого не было с 2002 года.

Курс доллара от TradingView

Курс евро к доллару 11 июля опустился до рекордного почти за 20 лет уровня — ниже 1,01 евро за доллар, на минимуме составляя 1,0096 евро за доллар. Курс начал снижение еще в начале июля. По оценкам аналитиков Deutsche Bank, европейскую валюту ожидает падение ниже паритета с долларом.

Ослабление евро связывают с опасениями инвесторов по поводу скорой рецессии в еврозоне и с бездействием Европейского центробанка в вопросе повышения базовой ставки. При этом американская Федеральная резервная система активно повышает ставку по федеральным фондам, которая в США выполняет роль ключевой. Инвесторы в таких обстоятельствах переориентируют свои вложения из европейских активов в американские, продавая евро и покупая доллары.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Первый случай оспы обезьян подтвержден в России
Роспотребнадзор дал рекомендации после выявления случая оспы обезьян в России
На юге Белоруссии началось военное учение
Полная блогерша показала живот с растяжками на фото и прославилась в сети
Оценен вред деревянных домов для окружающей среды
Депутаты порассуждали о причинах внеочередного заседания Госдумы
Минздрав отреагировал на подтверждение первого случая оспы обезьян в России
Курсы доллара и евро сравнялись
Сексологи разрешили иногда ненавидеть партнера
Агент Вагнера Лава оценил шансы бразильца вернуться в ЦСКА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.