Курсы доллара и евро сравнялись

Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись

Курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись, свидетельствуют данные площадки. Они оба стоят примерно по 59,3 рубля.

На момент написания новости доллар стоил 59,02 рубля (плюс 0,20 процента), курс евро составил 59,07 рубля (минус 5,09 процента). Такого не было с 2002 года.

Курс евро к доллару 11 июля опустился до рекордного почти за 20 лет уровня — ниже 1,01 евро за доллар, на минимуме составляя 1,0096 евро за доллар. Курс начал снижение еще в начале июля. По оценкам аналитиков Deutsche Bank, европейскую валюту ожидает падение ниже паритета с долларом.

Ослабление евро связывают с опасениями инвесторов по поводу скорой рецессии в еврозоне и с бездействием Европейского центробанка в вопросе повышения базовой ставки. При этом американская Федеральная резервная система активно повышает ставку по федеральным фондам, которая в США выполняет роль ключевой. Инвесторы в таких обстоятельствах переориентируют свои вложения из европейских активов в американские, продавая евро и покупая доллары.