Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс евро к доллару рекордно упал

Курс евро к доллару упал ниже 1,01 евро за доллар

Фото: Shutterstock

Курс евро к доллару 11 июля опустился до рекордного почти за 20 лет уровня — ниже 1,01 евро за доллар, на минимуме составляя 1,0096 евро за доллар, свидетельствуют данные торгов.

К 13:47 курс несколько скорректировался, до отметки в 1,011 евро за доллар. Курс начал снижение еще ранее в июле, и, по оценкам аналитиков Deutsche Bank, европейскую валюту ожидает падение ниже паритета с долларом.

Ослабление евро связывают с двумя факторами: опасениями инвесторов по поводу скорой рецессии в еврозоне и бездействием Европейского центробанка в вопросе повышения базовой ставки.

В США же Федеральная резервная система активно повышает ставку по федеральным фондам, которая в США выполняет роль ключевой. Инвесторы в таких обстоятельствах переориентируют свои вложения из европейских активов в американские, продавая евро и покупая доллары.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Курс евро к доллару рекордно упал
В России наладили параллельный импорт видеоигр
Правительство нашло способ борьбы с долгостроями в России
В Подмосковье во время тренировки по казачьей рубке мужчина убил партнера
Синоптик назвал день окончания 30-градусной жары в Москве
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
Анне Нетребко отказали в проведении концерта в Штутгарте
«АвтоВАЗ» возобновил производство упрощенной Granta Cross
Популярный в 2000-х купальник вновь стал трендом
Владельца российского аквапарка задержали после гибели подростка в бассейне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.