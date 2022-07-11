Курс евро к доллару рекордно упал

Курс евро к доллару упал ниже 1,01 евро за доллар

Курс евро к доллару 11 июля опустился до рекордного почти за 20 лет уровня — ниже 1,01 евро за доллар, на минимуме составляя 1,0096 евро за доллар, свидетельствуют данные торгов.

К 13:47 курс несколько скорректировался, до отметки в 1,011 евро за доллар. Курс начал снижение еще ранее в июле, и, по оценкам аналитиков Deutsche Bank, европейскую валюту ожидает падение ниже паритета с долларом.

Ослабление евро связывают с двумя факторами: опасениями инвесторов по поводу скорой рецессии в еврозоне и бездействием Европейского центробанка в вопросе повышения базовой ставки.

В США же Федеральная резервная система активно повышает ставку по федеральным фондам, которая в США выполняет роль ключевой. Инвесторы в таких обстоятельствах переориентируют свои вложения из европейских активов в американские, продавая евро и покупая доллары.