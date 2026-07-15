Желающий избежать административного наказания безбилетник попал под статью в Москве

В Москве следователи возбудили дело из-за нападения безбилетника на контролера

В Москве следователи возбудили уголовное дело из-за нападения безбилетника на контролера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Фигурантом стал иностранец.

10 июля мужчина поехал в автобусе без оплаты проезда. Это зафиксировал проверяющий билеты. Мужчины вышли вместе на остановке, после чего фигурант, стремясь избежать административной ответственности, напал на сотрудника и применил к нему силу.

Ранее драка иностранцев с контролером в московском автобусе попала на видео.