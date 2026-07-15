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Силовые структуры
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12:28, 15 июля 2026Силовые структуры

Желающий избежать административного наказания безбилетник попал под статью в Москве

В Москве следователи возбудили дело из-за нападения безбилетника на контролера
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве следователи возбудили уголовное дело из-за нападения безбилетника на контролера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Фигурантом стал иностранец.

10 июля мужчина поехал в автобусе без оплаты проезда. Это зафиксировал проверяющий билеты. Мужчины вышли вместе на остановке, после чего фигурант, стремясь избежать административной ответственности, напал на сотрудника и применил к нему силу.

Ранее драка иностранцев с контролером в московском автобусе попала на видео.

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