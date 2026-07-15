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12:29, 15 июля 2026Ценности

Кара Делевинь раскрыла детали сексуальной жизни после отказа от наркотиков

Супермодель Кара Делевинь рассказала, что в трезвом состоянии ей сложно заниматься сексом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь раскрыла детали сексуальной жизни после отказала от наркотиков. Своими признаниями она поделилась в интервью эротическому мужскому журналу Playboy.

Манекенщица рассказала, что до того, как бросить употребление алкоголя и наркотиков, она искала любовь и признание через секс. «Раньше я придавал большее значение сексу и одобрению со стороны окружающих, и всегда думала, что я извращенка и очень похотливый человек. Но, думаю, что тогда я искала любви и подтверждения своей значимости через секс», — объяснила знаменитость.

В настоящий момент, по ее словам, она испытывает некоторые трудности в интимной близости. «Заниматься сексом в трезвом состоянии после всего этого, безусловно, сложно. Все меняется, но становится намного глубже и эмоциональнее», — отметила собеседница издания.

В июне Кара Делевинь раскрыла правду о наркотической зависимости. Модель рассказала, что сначала запрещенные вещества, которые она принимала каждый день, помогали ей справляться с эмоциональными проблемами, связанными с болезнью матери и психическим здоровьем, но спустя время сильно к ним привыкла.

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