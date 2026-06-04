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20:20, 4 июня 2026Ценности

Кара Делевинь раскрыла правду о наркотической зависимости

Супермодель Кара Делевинь призналась, что употребляла наркотики каждый день
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь раскрыла правду о наркотической зависимости. Своими признаниями она поделилась в подкасте Call Her Daddy.

Знаменитость рассказала, что принимала наркотические вещества каждый день. Так, Делевинь объяснила, что сначала они помогали ей справиться с эмоциональными проблемами, связанными с болезнью матери и психическим здоровьем, но спустя время сильно к ним привыкла.

«Когда я только начала употреблять наркотики, это было стремлением к общению. Но потом я поняла, что все плохо, когда начала делать это в одиночку, и мне это очень понравилось. Люди меня не осуждали за это, и я саму себя не осуждала. Я могла просто исчезнуть. В глубине души я понимала, что это проблема», — призналась она и добавила, что не только принимала наркотики, но и продавала их из-за нехватки денег.

Также Делевинь заявила, что на пике своей карьеры не переставала употреблять. Она маскировала свою зависимость под публичным образом. «Когда ты успешна и когда кажется, что у тебя все отлично — когда у тебя сделана прическа и макияж, — это, в общем-то, нормально», — заключила она.

Ранее Кара Делевинь рассказала о сексуальном насилии.

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