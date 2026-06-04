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16:27, 4 июня 2026Ценности

Кара Делевинь рассказала о сексуальном насилии

Модель Кара Делевинь призналась, что сексуальные эксперименты происходили под наркотиками
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь рассказала о сексуальном насилии. Своими переживаниями на данную тему она поделилась в подкасте Call Her Daddy.

Манекенщица призналась, что ее сексуальные эксперименты происходили под воздействием наркотиков. Она отметила, что часто фантазировала о них, но при этом не хотела воплощать их в реальность.

«Мне понадобилось время, чтобы действительно осознать, что я подверглась сексуализированному насилию. Я никогда раньше не признавала этого, не хотела с этим разбираться, не оправдывалась и не чувствовала себя плохо. Я позволяла людям использовать меня в сексуальном плане, потому что иногда мне казалось, что это все, на что я способна», — объяснила модель.

По словам знаменитости, осознание стало причиной для мыслей о суициде. Делевинь добавила, что чувствовала себя виноватой и недостойной своих заслуг в карьере.

«Суицидальные мысли вернулись, когда я была на пике своей славы, когда я должна была быть самым счастливым человеком на свете, а я чувствовала себя виноватой, и чувствовала, что ничего этого не заслуживаю. Я была очень близка к тому, чтобы покончить с собой», — заключила звезда подиума, не назвав конкретных имен своих обидчиков.

В июле 2024 года Кара Делевинь рассказала о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.

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