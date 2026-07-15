Перспективы замещения дальнобойщиков в России оценили

Аналитик Белоусов: Автономные фуры не смогут заменить человека в ближайшие несколько лет

Внедрение беспилотных грузовиков в России не сможет полностью заменить дальнобойщиков в ближайшие несколько лет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил основатель ГК «Маршал» Михаил Белоусов.

После принятия законодательной базы рынок грузоперевозок готовится к выходу на российские дороги автономных фур. Однако говорить об угрозе полного замещения дальнобойщиков в обозримом будущем не приходится, отметил Белоусов. «Одно дело — провести машину по качественной трассе из точки А в точку Б. Совсем другое — реальная работа в грузоперевозках», — пояснил он.

Выполнить ряд важных функций, которые осуществляют дальнобойщики, у беспилотных грузовиков не получится. Водители габаритных транспортных средств, объяснил Белоусов, должны заезжать на погрузку, контролировать размещение и крепление груза, оформлять документы и оперативно решать проблемы, возникающие в пути. Справиться с этими задачами без человека не выйдет, констатировал аналитик.

Не стоит сбрасывать со счетов и тяжелые погодные условия в России в зимний период, добавил эксперт. При очень низких температурах фура может остановиться. В такого рода ситуациях необходимо, чтобы водитель самостоятельно заменил колесо и договорился с механиком. «Российские условия эксплуатации значительно сложнее сценариев, в которых сегодня тестируются беспилотные технологии», — заключил Белоусов.

В августе 2025 года беспилотный грузовик российской компании Navio впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Расстояние в 1600 километров ему удалось преодолеть за 24 часа. В конце марта 2026-го президент Владимир Путин запустил беспилотные грузовики по автодороге М-12 «Восток», которая соединила Москву и Казань. Согласно ожиданиям Минтранса, к концу 2028 года на российских дорогах будет задействовано около 1000 подобного рода транспортных средств, а к 2030-му показатель достигнет 4 тысяч единиц.