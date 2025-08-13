Наука и техника
12:09, 13 августа 2025

Беспилотный грузовик проехал от Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик Navio проехал от Санкт-Петербурга до Казани за 24 часа
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Беспилотный грузовик российской компании Navio впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика.

В Navio заявили, что их грузовой автомобиль выехал из Санкт-Петербурга в Казань и проехал расстояние 1600 километров, уложившись в 24 часа. Тягач двигался по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток». В компании отметили, что обычно грузовой транспорт тратит на тот же путь 58 часов, так как водитель должен соблюдать режим труда и отдыха.

«Тестовый проезд подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до суток», — подчеркнули представители Navio. Беспилотный автомобиль ориентируется в пространстве с помощью компьютерного зрения: так, он может фиксировать проезжающие рядом машины и определять количество полос встречного и попутного движения.

На сайте разработчика указано, что созданная российскими специалистами платформа беспилотного управления может быть интегрирована в различных видах транспорта. Отмечается, что оснащенный сенсорами автомобиль быстрее чем человек реагирует на события, не устает и не испытывает эмоций и осуществляет непрерывный контроль всех окружающих объектов.

Ранее стало известно, что корпорация Tesla собралась запустить сервис беспилотного такси в Нью-Йорке. При этом компания еще не получила разрешение на эксплуатацию подобного вида транспорта.

