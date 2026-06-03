Биограф Путина из Германии раскрыл впечатления от России сразу после распада СССР

Журналист Зайпель заявил, что за 30 лет его представление о России изменилось

Немецкий журналист, биограф президента России Владимира Путина Хуберт Зайпель раскрыл впечатления от посещения России. Мнением он поделился с корреспондентом «Ленты.ру» на полях ПМЭФ.

Зайпель рассказал, что впервые приехал в Россию в январе 1992 года и провел в стране неделю. По словам журналиста, он хотел посмотреть, что происходит в стране после развала СССР. «Январь, было холодно. В Москве практически не было кофе», — поделился он воспоминаниями.

После этого журналист решил, что приедет в Россию через 30 лет. Зайпель отметил, что за это время его представление о стране стало другим, при этом серьезные изменения произошли и внутри страны.

Ранее британский журналист Дэнни Армстронг, переехавший в Россию, назвал особенности страны, которые сильно его удивили. Он признался, что не смог привыкнуть к длинным новогодним праздникам, и пожаловался, что чуть не сошел с ума, пока сидел дома.