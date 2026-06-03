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17:19, 3 июня 2026Бывший СССР

Армении дали совет о сотрудничестве с Россией

Экс-министр обороны Тоноян: Армения должна продолжить закупать истребители Су-30СМ
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Армения должна продолжить закупать истребители Су-30СМ. Об этом заявил бывший министр обороны страны Давид Тоноян, сообщает «Sputnik Армения».

Он подчеркнул, что во время его нахождения на посту министра Ереван закупил у Москвы четыре таких самолета, которые по-прежнему считает лучшим выбором для армянских Вооруженных сил (ВС).

Тоноян также заверил, что, по его информации, все необходимые боеприпасы для этих истребителей уже приобретены.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления отношений с Россией.

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