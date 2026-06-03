Армении дали совет о сотрудничестве с Россией

Экс-министр обороны Тоноян: Армения должна продолжить закупать истребители Су-30СМ

Армения должна продолжить закупать истребители Су-30СМ. Об этом заявил бывший министр обороны страны Давид Тоноян, сообщает «Sputnik Армения».

Он подчеркнул, что во время его нахождения на посту министра Ереван закупил у Москвы четыре таких самолета, которые по-прежнему считает лучшим выбором для армянских Вооруженных сил (ВС).

Тоноян также заверил, что, по его информации, все необходимые боеприпасы для этих истребителей уже приобретены.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду, что Армения сделает исторически правильный выбор в пользу укрепления отношений с Россией.