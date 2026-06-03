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17:19, 3 июня 2026Экономика

Россиян призвали намазаться чесноком

Биолог Хряпин: Чтобы защититься от комаров, нужно намазаться чесноком
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Защититься от комаров поможет обычный чеснок. Использовать это растение как средство от вредителей призвал россиян биолог, энтомолог Роман Хряпин, пишет aif.ru.

Эксперт отметил, что эфирные масла в составе чеснока отпугивают комаров. «Нужно раздавить чеснок и намазаться им. Эффект будет держаться полтора-два часа, пока он совсем не засохнет», — посоветовал Хряпин.

Однако у этого народного средства есть и минусы. Сильный запах чеснока может не понравиться окружающим людям. Кроме того, сок этого растения достаточно едкий — при попадании на кожу он может вызывать раздражение и шелушение, поэтому стоит быть осторожными.

Вторым эффективным способом защититься от комаров биолог назвал специальные средства, которые продаются в магазинах. «Крема, лосьоны, аэрозоли. Так гораздо удобнее, их можно и на одежду, и на кожу распылять. Там много действующих веществ», — заключил Хряпин.

Ранее в Роскачестве заявили, что натуральные средства от комаров могут оказаться неэффективными.

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