Россиян призвали намазаться чесноком

Биолог Хряпин: Чтобы защититься от комаров, нужно намазаться чесноком

Защититься от комаров поможет обычный чеснок. Использовать это растение как средство от вредителей призвал россиян биолог, энтомолог Роман Хряпин, пишет aif.ru.

Эксперт отметил, что эфирные масла в составе чеснока отпугивают комаров. «Нужно раздавить чеснок и намазаться им. Эффект будет держаться полтора-два часа, пока он совсем не засохнет», — посоветовал Хряпин.

Однако у этого народного средства есть и минусы. Сильный запах чеснока может не понравиться окружающим людям. Кроме того, сок этого растения достаточно едкий — при попадании на кожу он может вызывать раздражение и шелушение, поэтому стоит быть осторожными.

Вторым эффективным способом защититься от комаров биолог назвал специальные средства, которые продаются в магазинах. «Крема, лосьоны, аэрозоли. Так гораздо удобнее, их можно и на одежду, и на кожу распылять. Там много действующих веществ», — заключил Хряпин.

Ранее в Роскачестве заявили, что натуральные средства от комаров могут оказаться неэффективными.