ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 3 июня 2026Бывший СССР

Зеленский пожаловался на нехватку внимания от США

Владимир Зеленский: Украина больше не находится в фокусе внимания США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украина перестала быть в фокусе внимания США после начала конфликта с Ираном. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова цитирует УНИАН.

По его словам, в Киев до сих пор не прибыла группа американских переговорщиков, которая должна была возобновить консультации насчет потенциального заключения мирной сделки.

«На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США, а затем идет вопрос об Украине. К сожалению, мы находимся в очереди этих вопросов», — объяснил Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты имеют наибольшие возможности, чтобы повлиять на прекращение боевых действий. При этом, если они все же выйдут из переговоров, украинский лидер готов и сам вести переговоры с Москвой.

«Как я и говорил, для нас все равно номер один — это закончить войну. И здесь нет альтернативы», — уверяет он.

Ранее Зеленский отметил неспособность Украины сбивать большую часть российских ракет. Причиной этого он назвал нехватку снабжения Киева средствами ПВО из-за сокращения поставок союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с заявлением после атаки ВСУ на Санкт-Петербург

    В Британии популярного политика вынудили перестать хвалить Россию

    Философ Дугин поддержал новый молодежный тренд

    Посетители парка аттракционов застряли на 30-метровой высоте и пять часов ждали помощи

    Зеленский увидел для России необходимость в пребывании Украины в НАТО

    Двое подростков спасли из пожара женщину с двумя маленькими детьми

    Тимати показал редкий спорткар за десятки миллионов рублей

    Названа скрытая опасность привычки поздно ложиться спать

    Рубио сделал мрачный прогноз о мире на Украине

    Настоятеля российского храма признали виновным в покушении на убийство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok