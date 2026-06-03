Зеленский пожаловался на нехватку внимания от США

Владимир Зеленский: Украина больше не находится в фокусе внимания США

Украина перестала быть в фокусе внимания США после начала конфликта с Ираном. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова цитирует УНИАН.

По его словам, в Киев до сих пор не прибыла группа американских переговорщиков, которая должна была возобновить консультации насчет потенциального заключения мирной сделки.

«На мой взгляд, Иран — это вопрос номер один для США, а затем идет вопрос об Украине. К сожалению, мы находимся в очереди этих вопросов», — объяснил Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты имеют наибольшие возможности, чтобы повлиять на прекращение боевых действий. При этом, если они все же выйдут из переговоров, украинский лидер готов и сам вести переговоры с Москвой.

«Как я и говорил, для нас все равно номер один — это закончить войну. И здесь нет альтернативы», — уверяет он.

Ранее Зеленский отметил неспособность Украины сбивать большую часть российских ракет. Причиной этого он назвал нехватку снабжения Киева средствами ПВО из-за сокращения поставок союзников.