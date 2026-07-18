РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций

Полк связи сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался переброшен в Сумскую область. Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По его данным, этот вывод был сделан на основании анализа публикаций украинских волонтеров, связанных с оказанием помощи украинским военным. Речь идет о первом полке связи ССО, чьи военнослужащие обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ.

Ранее стало известно о возможной ликвидации украинского спецназовца за критику главкома ВСУ Александра Сырского. Уточняется, что сами украинские националисты уверены, что Цокур был ликвидирован.