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07:48, 18 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о переброске ВСУ в Сумскую область полка связи спецназа

РИА Новости: ВСУ перебросили в Сумскую область полк связи сил спецопераций
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Полк связи сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался переброшен в Сумскую область. Об этом журналистам РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По его данным, этот вывод был сделан на основании анализа публикаций украинских волонтеров, связанных с оказанием помощи украинским военным. Речь идет о первом полке связи ССО, чьи военнослужащие обеспечивают деятельность не только командных пунктов украинского спецназа, но и ДРГ.

Ранее стало известно о возможной ликвидации украинского спецназовца за критику главкома ВСУ Александра Сырского. Уточняется, что сами украинские националисты уверены, что Цокур был ликвидирован.

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