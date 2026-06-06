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21:10, 6 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о возможной ликвидации украинского спецназовца за критику Сырского

РИА Новости: Бойца ССО Украины могли ликвидировать за критику главкома ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Бойца сил специальных операций (ССО) Украины могли ликвидировать за критику главкома Вооруженных сил страны. О возможной ликвидации бойца ВСУ стало известно из публикации РИА Новости.

Как сообщает агентство со ссылкой на источники, речь идет о бойце Виталии Цокуре. По данным РИА Новости, Цокур мог быть ликвидирован силами Службы безопасности Украины.

«Лейтенант ССО Виталий Цокур с позывным Ветер (...) был уничтожен при неизвестных обстоятельствах на одном из направлений, сами украинские националисты уверены, что Цокур был ликвидирован», — заявил источник агентства. Утверждается, будто спецназовец критиковал Сырского за использование военных в «мясных штурмах».

Ранее сообщалось, что на Украине бесследно исчез насильно мобилизованный иностранный гражданин.

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