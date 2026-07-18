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07:51, 18 июля 2026Мир

В Германии назвали «огромную ошибку» Зеленского

Хофрайтер: Зеленский совершил огромную ошибку, уволив Федорова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, уволив Михаила Федорова с поста министра обороны страны. Об этом в интервью RND сообщил председатель комитета бундестага по делам ЕС и политик от партии «Зеленых» Антон Хофрайтер.

«На Украине идет ожесточенная борьба за власть... Зеленский совершил огромную ошибку», — высказался он.

Кроме того, по мнению Хофрайтера, Зеленский поддался старым коррупционным связям в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Политик выступил с призывом к властям ФРГ оказать на него давление в вопросе отставки Федорова.

Ранее издание Financial Times писало, что Зеленский мог уволить Федорова из-за его попыток заблокировать выдачу выгодных контрактов на госзакупки привилегированным компаниям. Отмечается, что главком ВСУ Александр Сырский неоднократно действовал вопреки распоряжениям Федорова, чтобы получить одобрение Зеленского.

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