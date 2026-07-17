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22:17, 17 июля 2026Мир

На Западе раскрыли причину увольнения Федорова Зеленским

FT: Зеленский мог уволить министра обороны Федорова из-за блокировки госзакупок
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Михаил Федоров

Михаил Федоров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский мог уволить Михаила Федорова с поста министра обороны из-за его попыток заблокировать выдачу выгодных контрактов на госзакупки привилегированным компаниям. Причину отставки Федорова раскрыло издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Федоров блокировал многочисленные попытки передать выгодные контракты на закупки привилегированным компаниям, что привело его к разногласиям с влиятельными фигурами в украинском политическом и оборонном истеблишменте», — указано в сообщении.

Отмечается, что главком украинской армией Александр Сырский неоднократно действовал вопреки распоряжениям Михаила Федорова, чтобы получить одобрение Зеленского. В статье подчеркивается, что генералы не должны идти против правительства, но «Зеленский это допустил».

Ранее Михаил Федоров высказался о необходимости уволить Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова. По его словам, это необходимо для сокращения преступности в армии.

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