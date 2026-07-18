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07:40, 18 июля 2026Спорт

Смолов рассказал об отказе Емельяненко фотографироваться

Футболист Смолов рассказал, что боец MMA Федор Емельяненко отказал в фото с ним
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Федор Смолов

Федор Смолов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист Федор Смолов рассказал о встрече с бывшим бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко в бане «Сандуны», где попросил совместное фото, но получил отказ. Об этом сообщает Sports.ru.

Смолов увидел Емельяненко, который отдыхал с компанией, и решил подойти. «Подхожу: "Федор, здравствуйте, я ваш тезка, можно, пожалуйста, фотографию?" Он такой: "Извини, я сейчас отдыхаю. В таком виде не буду фотографироваться". Я: "Все, извините"», — рассказал Смолов.

В июне украинский тренер Андрей Воронин, до 2022 года работавший в московском «Динамо», показал совместную фотографию со Смоловым. Снимок был сделан в Германии.

Смолов — бывший нападающий сборной России и клубов «Динамо», «Краснодар». Емельяненко — легендарный российский боец смешанных единоборств.

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