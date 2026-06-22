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22:47, 22 июня 2026Спорт

Уехавший из России украинский тренер сфотографировался со Смоловым

Украинский тренер Воронин сфотографировался с футболистом Смоловым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Украинский тренер Андрей Воронин, до 2022 года работавший в московском «Динамо», показал совместную фотографию с бывшим нападающим динамовцев и сборной России Федором Смоловым. Снимок доступен в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) тренера.

На фотографии Смолов и Воронин запечатлены улыбающимися и в обнимку. По информации Sport24, снимок был сделан в Германии, где живет Воронин и куда Смолов поехал на турнир по Counter-Strike 2.

Воронин расторг контракт с «Динамо» в марте 2022 года. Он работал в тренерском штабе Сандро Шварца. Кроме того, Воронин ранее выступал за динамовцев в качестве футболиста.

С 2022 года украинец живет в Германии. В бытность игроком он выступал за ряд немецких клубов.

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