«Динамо» объявило о расторжении контракта с украинским тренером

Московское «Динамо» и украинский тренер Андрей Воронин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом во вторник, 1 марта, объявлено на сайте клуба.

Воронин занимал должность помощника главного тренера команды Сандро Шварца с 2020 года. Во время игровой карьеры украинец выступал в составе сине-бело-голубых — с 2010 по 2014 год.

28 февраля «Матч ТВ» сообщал, что Воронин забрал сына из академии «Динамо» и уехал в Германию, где живет его семья. По информации канала, Россию покинул и украинский защитник клуба Иван Ордец, однако позднее «РБ-Спорт» опроверг эти данные.

Ранее московский «Локомотив» освободил от должности главного тренера Маркуса Гисдоля. Немецкий специалист возглавил команду в октябре прошлого года. Исполняющим обязанности назначен Марвин Комппер.