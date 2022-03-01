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Спорт

«Локомотив» остался без главного тренера

Немец Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера московского «Локомотива»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Немецкий специалист Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера московского «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт команды.

О решении стало известно во вторник, 1 марта. Исполнять обязанности главного тренера будет Марвин Комппер. Ему предстоит готовить железнодорожников к ближайшим матчам в Кубке России и в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Гисдоль работал в команде с 2021 года. Ранее он возглавлял ряд немецких клубов: «Кельн», «Гамбург» и так далее.

«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ занимает седьмое место с 28 очками. Лидирует «Зенит» — 41 очко.

Андрей Стрельцов
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