«Локомотив» остался без главного тренера
Немец Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера московского «Локомотива»
Немецкий специалист Маркус Гисдоль освобожден от должности главного тренера московского «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт команды.
О решении стало известно во вторник, 1 марта. Исполнять обязанности главного тренера будет Марвин Комппер. Ему предстоит готовить железнодорожников к ближайшим матчам в Кубке России и в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Гисдоль работал в команде с 2021 года. Ранее он возглавлял ряд немецких клубов: «Кельн», «Гамбург» и так далее.
«Локомотив» в турнирной таблице РПЛ занимает седьмое место с 28 очками. Лидирует «Зенит» — 41 очко.