В Турции пришли к неутешительному выводу о ЕС

Мумлу: В Турции растет понимание бесперспективности вступления в ЕС

В Турции растет понимание бесперспективности вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу в интервью РИА Новости.

«Турция начинает осознавать, что при нынешней политике Брюсселя двери Европейского союза будут закрыты для республики навсегда», — сказал он.

По его словам, об этом свидетельствуют, среди прочего, последние высказывания турецких властей, которые уже не рассчитывают на продвижение переговоров о членстве. Мумлу подчеркнул, что диалог с Брюсселем по этому вопросу фактически заморожен.

Ранее стало известно, что Турция изъявила желание присоединиться к единой зоне евро. Утверждается, что такой шаг повысит скорость трансграничных платежей, а также сделает их более безопасными и экономически эффективными.