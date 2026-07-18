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07:41, 18 июля 2026Мир

В Турции пришли к неутешительному выводу о ЕС

Мумлу: В Турции растет понимание бесперспективности вступления в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Osman Orsal / Reuters

В Турции растет понимание бесперспективности вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил турецкий политический обозреватель Эрджан Мумлу в интервью РИА Новости.

«Турция начинает осознавать, что при нынешней политике Брюсселя двери Европейского союза будут закрыты для республики навсегда», — сказал он.

По его словам, об этом свидетельствуют, среди прочего, последние высказывания турецких властей, которые уже не рассчитывают на продвижение переговоров о членстве. Мумлу подчеркнул, что диалог с Брюсселем по этому вопросу фактически заморожен.

Ранее стало известно, что Турция изъявила желание присоединиться к единой зоне евро. Утверждается, что такой шаг повысит скорость трансграничных платежей, а также сделает их более безопасными и экономически эффективными.

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