16:14, 31 марта 2026

Путин запустил новый вид машин по российской мегатрассе

Президент Путин запустил беспилотные грузовики по трассе М-12 «Восток»
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин запустил беспилотные грузовики по автодороге М-12 «Восток», которая соединила Москву и Казань. Сигнал к началу движения нового типа машин по российской мегатрассе глава государства дал по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

«Разрешаю, с Богом!» — заявил президент. Путин отметил, что теперь в стране образуется единый коридор беспилотных грузовых перевозок от Санкт-Петербурга до Казани. В будущем эту практику распространят и на другие крупные федеральные трассы.

В августе 2025 года беспилотный грузовик российской компании Navio впервые проехал от Санкт-Петербурга до Казани. Расстояние в 1600 километров ему удалось преодолеть за 24 часа.

Обычно грузовой транспорт тратит на тот же путь 58 часов, так как водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. К тому же беспилотный автомобиль ориентируется в пространстве с помощью компьютерного зрения: так, он может фиксировать проезжающие рядом машины и определять количество полос встречного и попутного движения.

