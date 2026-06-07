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Культура
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18:01, 7 июня 2026Культура

Моргенштерн официально сменил имя и веру

Рэпер Моргенштерн сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) официально сменил имя и веру. Об этом сообщил Telegram-канал «Голос Израиля».

Теперь исполнителя зовут Исраэль Йегуда Моргенштерн. Кроме того, артист прошел гиюр и стал евреем, присоединившись к народу Израиля.

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На размещенных кадрах рэпер был запечатлен в традиционном головном уборе, белой рубашке и черных брюках в окружении местных жителей.

В апреле Моргенштерн добился отмены запрета на въезд в Литву.

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