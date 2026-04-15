Моргенштерн добился разрешения въезда в европейскую страну

Рэпер Моргенштерн в суде добился отмены запрета на въезд в Литву

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) через суд добился отмены запрета на въезд в Литву. Об этом пишет портал LRT.

«Литовский высший административный суд в среду удовлетворил апелляционную жалобу российского рэпера Алишера Моргенштерна и отменил запрет на въезд в Литву сроком на десять лет», — сказано в материале. Суд отметил, что принятое ранее решение базировалось «на субъективных оценках и мнениях», хотя столь строгий запрет должен быть обоснован четкими данными.

В ноябре 2025 года Литва внесла Моргенштерна в список нежелательных лиц. Музыканту запретили въезд в страну на десять лет, данное решение подтвердил департамент миграции республики.

До этого мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился с соответствующим требованием в МИД страны. Он заявил, что не может «сидеть сложа руки и смотреть, как в Вильнюс в третий раз приезжает артист, который не может ответить, чей Крым, и публично выражает свое уважение к [президенту России Владимиру] Путину». Бенкунскас также подчеркнул, что Моргенштерн внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.