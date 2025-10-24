Культура
16:03, 24 октября 2025Культура

Моргенштерну могут закрыть въезд в европейскую страну

Мэр Вильнюса заявил о запрете на въезд в Литву российскому рэперу Моргенштерну
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мэр столицы Литвы Валдас Бенкунскас обратился в МИД страны с просьбой добавить российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в список нежелательных лиц и запретить ему въезд. Об этом он написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

О таком решении главы Вильнюса стало известно накануне концерта, который артист планировал дать в городе. Бенкунскас заявил, что не может «сидеть сложа руки и смотреть, как в Вильнюс в третий раз приезжает артист, который не может ответить, чей Крым, который публично выражает свое уважение к [президенту России Владимиру] Путину и которого по просьбе СБУ (службы безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») Министерство культуры Украины добавило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности».

Речь идет о запланированном концерте Моргенштерна в Вильнюсе, который в конце этого года организует компания, зарегистрированная в Латвии.

«Вильнюс не может запретить въезд в город, поэтому я обратился в МИД с просьбой рассмотреть возможность включения исполнителя Моргенштерна в список нежелательных лиц», — написал градоначальник.

Валдас Бенкунскас предложил также оценить деятельность организатора концерта, компании Ready Events, не противоречат ли такие выступления информационной безопасности Литвы.

Ранее стало известно, что Алишер Моргенштерн обратился к высшим силам на фоне отказа от наркотиков.

