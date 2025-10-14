Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:29, 14 октября 2025Культура

Моргенштерн обратился к высшим силам на фоне отказа от наркотиков

Рэпер Моргенштерн заявил, что обращается к высшим силам перед концертами
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) высказался о проведении «трезвого» концертного тура. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

По словам музыканта, он переживал, что концерты в трезвом состоянии окажутся скучными и однообразными. Однако теперь он получает заряд энергии от таких выступлений.

«Каждый день прошу у Создателя сил и энергии, чтобы дарить вам на концертах радость, тепло и хорошие мысли. По ходу, работает», — заявил Моргенштерн. Он добавил, что «такой контракт» нравится ему больше, намекнув на свое признание в заключении сделки с дьяволом ради популярности.

В январе Моргенштерн опубликовал фото из реабилитационной клиники и сообщил, что начал проходить лечение. Он рассказал, что планирует провести трезвым весь 2025 год. По словам рэпера, 2024-й стал худшим годом в его жизни из-за депрессии, неудачных отношений и зависимости от запрещенных веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путина попросили отказаться от изменения системы ОМС. Как это отразится на жизни россиян?

    Раскрыто состояние Маклакова на фоне сообщений о проблемах с сердцем

    В Госдуме отреагировали на желание Зеленского купить Tomahawk за счет российских активов

    Влияние ракет Tomahawk на ход СВО оценили

    Раскрыт диалог Трампа и Макрона во время их долгого рукопожатия

    В бригаде ВСУ стали переводить всех военных в штурмовики

    США ускорят выпуск «уничтожителей» российских С-400

    Установлен виновный в сбое работы железнодорожной станции в России

    Путин созвонился с Токаевым

    Раскрыто отношение молодежи Северного Кавказа к терроризму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости