Моргенштерн обратился к высшим силам на фоне отказа от наркотиков

Рэпер Моргенштерн заявил, что обращается к высшим силам перед концертами

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) высказался о проведении «трезвого» концертного тура. Соответствующий пост он разместил в Telegram.

По словам музыканта, он переживал, что концерты в трезвом состоянии окажутся скучными и однообразными. Однако теперь он получает заряд энергии от таких выступлений.

«Каждый день прошу у Создателя сил и энергии, чтобы дарить вам на концертах радость, тепло и хорошие мысли. По ходу, работает», — заявил Моргенштерн. Он добавил, что «такой контракт» нравится ему больше, намекнув на свое признание в заключении сделки с дьяволом ради популярности.

В январе Моргенштерн опубликовал фото из реабилитационной клиники и сообщил, что начал проходить лечение. Он рассказал, что планирует провести трезвым весь 2025 год. По словам рэпера, 2024-й стал худшим годом в его жизни из-за депрессии, неудачных отношений и зависимости от запрещенных веществ.