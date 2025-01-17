Моргенштерн опубликовал фото из рехаба

Рэпер Моргенштерн рассказал, что начал лечение в реабилитационной клинике

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) рассказал, что начал проходить лечение в реабилитационной клинике. Соответствующее фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ну шо, я на базе, пожелайте удачи в бою», — написал артист, добавив, что впереди его ждет «сложный, но интересный путь».

Он также рассказал, что планирует провести трезвым весь 2025 год. «Последний бокальчик в самолете поднял за нас и за новую жизнь», — добавил исполнитель.

Ранее Алишеру Моргенштерну предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах.