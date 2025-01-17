Следственный комитет предъявил Моргенштерну обвинение

RT: Следственный комитет обвинил Моргенштерна в нарушении закона об иноагентах

Уехавшему из России рэперу Алишеру Моргенштерну (признан Минюстом России иностранным агентом) предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило издание RT.

В сентябре 2024 года на Моргенштерна завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Сообщалось, что артиста могут объявить в розыск. После этого в его Telegram-канале исчезли все публикации, под которыми, согласно правилам, он должен был указывать присвоенный ему статус.

Ранее стало известно, что журналисты выяснили, какой психиатрический диагноз поставили музыканту. Сейчас рэпер находится в реабилитационном центре, куда отправился сразу после своего концерта в Таиланде.