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14:48, 17 января 2025Культура

Следственный комитет предъявил Моргенштерну обвинение

RT: Следственный комитет обвинил Моргенштерна в нарушении закона об иноагентах
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уехавшему из России рэперу Алишеру Моргенштерну (признан Минюстом России иностранным агентом) предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило издание RT.

В сентябре 2024 года на Моргенштерна завели уголовное дело за неисполнение обязанностей иностранного агента. Сообщалось, что артиста могут объявить в розыск. После этого в его Telegram-канале исчезли все публикации, под которыми, согласно правилам, он должен был указывать присвоенный ему статус.

Ранее стало известно, что журналисты выяснили, какой психиатрический диагноз поставили музыканту. Сейчас рэпер находится в реабилитационном центре, куда отправился сразу после своего концерта в Таиланде.

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