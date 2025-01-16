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18:35, 16 января 2025Культура

Стал известен психиатрический диагноз Моргенштерна

Super.ru: у рэпера Моргенштерна выявлены депрессия и биполярное расстройство
Ольга Коровина

Фото:  Pavel Kashaev/ Globallookpress.com

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) страдает от тяжелой депрессии и биполярного расстройства. Об этом стало известно порталу Super.ru, в распоряжении которого оказалась выписка из частной психиатрической клиники.

Согласно документу, музыкант обратился за психиатрической помощью в одну из клиник Израиля 8 октября 2024 года. На протяжении нескольких лет у Моргенштерна наблюдалась резкая смена настроения, а также депрессивное состояние, тоска, страх контакта с окружающими, нервные срывы и ощущение безысходности.

«Пациент в течение последних двух месяцев находился в маниакальном состоянии, которое проявлялось бредовыми мыслями и параноидальными идеями», — утверждается в выписке.

На основании жалоб Моргенштерна врач поставил два диагноза — биполярное расстройство и тяжелая депрессия без психотических симптомов. Музыканту назначено медикаментозное лечение.

Ранее рэпер провел в Таиланде последний концерт перед отправкой на реабилитацию, о чем сообщил зрителям со сцены.

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