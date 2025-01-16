Моргенштерн провел последний концерт перед отправкой на реабилитацию и попрощался

Рэпер Моргенштерн провел в Таиланде последний концерт перед отправкой в рехаб

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) попрощался с поклонниками после концерта в Таиланде и пообещал скоро вернуться. Об этом сообщает Telegram-канал «Алена, Блин!», опубликовавший видео с артистом.

«Последний — плохое слово, так что это крайний концерт перед отдыхом. Я скоро вернусь!» — объявил Моргенштерн со сцены.

Ранее стало известно, что рэпер ляжет в рехаб в ближайшее время. Он заявил, что уже выбрал подходящий реабилитационный центр и отправится в него после запланированных концертов. По словам Моргенштерна, прошлый год стал худшим в его жизни из-за депрессии, неудачных отношений и зависимости от запрещенных веществ.