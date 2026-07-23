Появились подробности об ударах российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по целям на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, поражение получили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктур, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары наносились по цехам производства и местам хранения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 23 июля отразили массированную атаку украинских войск, в ходе которой уничтожили сотни БПЛА. Под удар попали 18 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым, Московский регион, а также Ульяновская, Орловская, Самарская, Тверская и Тульская области.