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12:54, 23 июля 2026Россия

Появились подробности об ударах российских войск по Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по целям на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, поражение получили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктур, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары наносились по цехам производства и местам хранения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в ночь на 23 июля отразили массированную атаку украинских войск, в ходе которой уничтожили сотни БПЛА. Под удар попали 18 российских регионов, среди которых Татарстан, Крым, Московский регион, а также Ульяновская, Орловская, Самарская, Тверская и Тульская области.

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