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19:14, 5 января 2025Культура

Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб в ближайшее время

Моргенштерн признался, что ляжет в рехаб после ближайших концертов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) заявил, что после ближайших концертов ляжет в реабилитационный центр. Об этом рассказал Telegram-канал ВПШ, опубликовавший видео с артистом.

В ролике рэпер сообщил, что ближайшие концерты состоятся, а затем он отправится в рехаб. «Я тренируюсь каждый день, так сказать. Реабилитационный центр уже найден», — прокомментировал сбежавший из России Моргенштерн.

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Ранее рэпер рассказал о худшем годе в своей жизни. По его словам, все это время он посещал психиатров, психотерапевтов и наконец признал себя зависимым человеком. Тогда же он озвучил планы по восстановлению в реабилитационном центре.

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