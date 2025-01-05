Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб в ближайшее время

Моргенштерн признался, что ляжет в рехаб после ближайших концертов

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) заявил, что после ближайших концертов ляжет в реабилитационный центр. Об этом рассказал Telegram-канал ВПШ, опубликовавший видео с артистом.

В ролике рэпер сообщил, что ближайшие концерты состоятся, а затем он отправится в рехаб. «Я тренируюсь каждый день, так сказать. Реабилитационный центр уже найден», — прокомментировал сбежавший из России Моргенштерн.

Ранее рэпер рассказал о худшем годе в своей жизни. По его словам, все это время он посещал психиатров, психотерапевтов и наконец признал себя зависимым человеком. Тогда же он озвучил планы по восстановлению в реабилитационном центре.