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23:55, 30 декабря 2024Культура

Моргенштерн рассказал о рехабе и худшем годе в своей жизни

Моргенштерн сообщил, что скоро может отправиться в рехаб
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) признался, что страдает от наркотической зависимости. Его слова приводит Ura.ru.

Исполнитель сообщил в соцсетях, что текущий год стал худшим в его жизни. «Походы к психотерапевтам, клиническим психиатрам, диагнозы, куча разных таблеток и, наконец, признание себя сверхзависимым человеком», — рассказал он.

Музыкант добавил, что ему пока не удалось найти дом, допустив, что в ближайшее время им может стать рехаб.

Ранее стало известно, что Моргенштерн исключил из своего райдера водку, оставив вино и коньяк, а также сократил количество бутылок холодного пива с 30 до 15, которые организаторы должны приготовить для его команды по ее прибытии в гримерку. Также сообщалось, что рэпер повысил цены за выступления на корпоративах до 14,9 миллиона рублей.

Вот это да!
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