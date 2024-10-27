Моргенштерн поднял ценник на выступления и отказался от водки в райдере

Shot: рэпер Моргенштерн повысил цены за выступления на корпоративах

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом России иностранным агентом) повысил цены за выступления на корпоративах почти на 6 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, артист поднял ценник с 9 до 14,9 миллиона рублей, но гарантирует 20-процентную скидку организаторам, если те быстро согласуют его приезд.

Моргенштерн исключил из своего райдера водку, оставив вино и коньяк, а также сократил количество бутылок холодного пива с 30 до 15, которые организаторы должны приготовить для его команды по ее прибытии в гримерку. Кроме того, в райдер по-прежнему входят забитый кальян, горячая мясная пицца, энергетики Red Bull, липовый мед, презервативы и интимная гель-смазка.

«Певец заявлял, что последнее якобы нужно, чтобы проверить, внимательно ли организаторы читают его райдер», — отмечает Shot.

Ранее в отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.