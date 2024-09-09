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09:29, 9 сентября 2024Силовые структуры

В отношении Моргенштерна возбудили уголовное дело

СКР: в отношении рэпера Моргенштерна возбуждено уголовное дело

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным следствия, не позднее 21 марта Моргенштерн опубликовал материалы без указания, что они созданы или распространены иностранным агентом. Сейчас сотрудники СКР проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее стало известно, что рэпера могут объявить в розыск.

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      Екатерина Кашурникова
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