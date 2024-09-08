Моргенштерна захотели объявить в розыск

Прокуратура не исключает объявления Моргенштерна в розыск

Рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) могут объявить в розыск. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ГСУ СК.

«Следствием рассматривается вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск», — заявили в пресс-службе ведомства. В СК отметили, что сейчас сотрудниками проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее 8 сентября прокуратура подтвердила, что против Моргенштерна было возбуждено уголовное дело. Рэпер подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах. Он делился в соцсетях материалами без указания на то, что они распространены иноагентом.