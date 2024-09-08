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08:54, 8 сентября 2024Культура

Прокуратура подтвердила уголовное дело против Моргенштерна

Прокуратура Москвы подтвердила уголовное дело против иноагента Моргенштерна

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Прокуратура Москвы подтвердила, что против рэпера Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного органа.

В ведомстве указали, что по итогам проверки артист подозревается в правонарушении по статье УК «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах». Максимальное наказание по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы. Расследование находится на контроле в прокуратуре.

Поясняется, что Моргенштерн был дважды в течение года привлечен к административной ответственности «за нарушение порядка деятельности иноагента». При этом он продолжает игнорировать требования о маркировке сообщений в своих соцсетях.

В конце ноября 2021 года Моргенштерн уехал сначала в Белоруссию, а затем в ОАЭ. Это произошло на фоне заявлений председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина о том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

В мае 2022 года Минюст России признал Моргенштерна иноагентом. В ноябре 2023 года артист признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну.

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      Марина Совина
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