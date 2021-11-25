РЕН ТВ: Моргенштерн улетел в Дубай после поездки из Москвы в Минск

Российского рэпера Моргенштерна заподозрили в поездке в Дубай. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания отметил, что музыкант находится в одном из дубайских отелей. Он отправился туда после поездки из Москвы в Минск. Сам артист и его представили пока не подтвердили эту информацию.

25 ноября стало известно, что Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Это произошло на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.

Летом этого года Моргенштерна оштрафовали на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении его клипов на композиции «Розовое вино 2» и Family.